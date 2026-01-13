«أبواب دبي» يفتح ذاكرة المدينة على جمال العمارة التراثية

تنظم بلدية دبي، وللمرة الأولى، معرض «أبواب دبي» في ند الشبا سكوير، خلال الفترة من 12 إلى 26 يناير، احتفاءً بجمالية العمارة التقليدية والهوية العمرانية للإمارة.

ويسلط المعرض الضوء على الأبواب التراثية القديمة بوصفها أحد أبرز الرموز المعمارية التي تعكس أصالة العمارة المحلية وتحمل في تفاصيلها قصص الماضي ورحلة دبي الحضرية والتنموية.

كما يفتح المجال أمام المعماريين والمصممين والمهندسين ومحبي التراث لاستلهام تصاميم معاصرة مستندة إلى الإرث العمراني المحلي. ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الهوية التراثية، لا سيما لدى فئة الشباب، وتشجيع الحفاظ على الإرث المعماري بوصفه مصدر إلهام للإبداع والتصميم الحضري المعاصر.

ويتيح المعرض للزوار تجربة تفاعلية تعليمية من خلال ورش يومية لتصنيع الأبواب يقودها خبراء من البلدية، تتضمن تنفيذ نسخة من باب الشيخ سعيد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على مراحل متتابعة طوال فترة الفعالية.

كما يضم المعرض كبسولات مخصصة لعرض أبواب تاريخية جاهزة تبرز قيمتها الجمالية والحرفية، إلى جانب كشك للهدايا التذكارية. وقال عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في البلدية:

«يجسد معرض أبواب دبي التزام بلدية دبي بحماية التراث العمراني وصون الهوية المعمارية للإمارة، وتقديمها بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة. ونهدف من خلاله إلى توفير منصة إبداعية تلهم المصممين وتعزز مكانة دبي وجهة ثقافية وسياحية تحتفي بالتراث».