ختام فعاليات كرنفال شرطة دبي في «سيتي ووك»

شهد اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، ختام فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة «سيتي ووك»، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

كما حضر فعاليات اليوم الختامي، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط، وحشد كبير من الجماهير الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات التوعوية والترفيهية والمجتمعية، ومشاهدة المسيرة العسكرية المصاحبة لفعاليات حفل تخريج الدفعة (33) للطلبة المرشحين، والدفعة (6) للطالبات المرشحات.

وأشاد اللواء دكتور أحمد زعل بالمعرض وما تضمنه من خدمات تعكس منظومة عمل شرطة دبي الخدمية المتكاملة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن معرض كرنفال شرطة دبي يجسّد رؤية القيادة العامة في تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية الحديثة.