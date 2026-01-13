لجنة في «الوطني» تستعرض تعزيز دور جمعيات النفع العام

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية للموضوع التي تضمنت: التحديات التشريعية وآفاق التطوير التنظيمي لجمعيات النفع العام في الإمارات، وسياسات واستراتيجيات الحكومة لتعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.

وأشارت اللجنة في طلب دراسة الموضوع الذي وافق مجلس الوزراء على مناقشته، إلى أن مؤسسات النفع العام تكتسب أهمية بالغة لدورها المحوري في تسريع عملية التنمية من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين .