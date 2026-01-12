محمد بن راشد: نشكر ثقة العالم ونقدر ثقة المستثمرين بوصول التصرفات العقارية في دبي 917 مليار درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التصرفات العقارية في دبي خلال عام 2025 بلغت 917 مليار درهم، متجاوزةً توقعات فرق العمل، واقتربت من مستهدف تريليون درهم بحلول عام 2033 ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري.

وأكد سموه أن هذه النتائج تعكس ثقة العالم والمستثمرين باقتصاد دبي، مشدداً على التزام الإمارة بمواصلة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير أفضل الفرص الاستثمارية، قائلاً: «في بلادنا نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري .. وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033".

وأضاف سموه: "واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن العام 2025.. والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا".

وختم سموه: "نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني.. ونقول لهم.. في بلادنا نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".