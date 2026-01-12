برعاية حمدان بن محمد.. "طرق دبي" تفتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في مجال النقل المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتحفيز الابتكار.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية، التي تضم الجامعات والمدارس والباحثين والخبراء على تبنّي حلول تنقّل مستدامة وصديقة للبيئة، وتعزيز التنافس الإيجابي في هذا المجال، وتكريم أفضل الممارسات، ودعم الشراكات العابرة للقطاعات، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة والتنمية المستدامة على مستوى الإمارة والدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فئات الجائزة

تضم جائزة دبي للنقل المستدام أربع فئات رئيسة هي: جائزة النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، التي تعكس بشكل واضح نهج الهيئة القائم على تعزيز الشراكات متعددة القطاعات، ودعم مسار التحول نحو منظومة نقل مستدامة للمستقبل. وقد صُمِّمَت هذه الفئات المتكاملة لإبراز التجارب الرائدة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المستدام، حيث تمثّل فئة "النخبة" أعلى درجات التميّز، ويتم اختيار الفائز بها من قبل لجنة التحكيم حسب معايير محددة لتكريم أفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات، دون الحاجة إلى نموذج تقديم مستقل، بينما تشمل فئة "الاستدامة" جائزة المدن الرائدة في الاستدامة، وجائزة أفضل مشروع في النقل المستدام، وجائزة الطاقة المستدامة في النقل، وجائزة صُنّاع التغيير، فيما تضم فئة "التكامل" جائزة الحلول المبتكرة في النقل، وجائزة السلامة المرورية، وجائزة الميل الأول والأخير في التنقّل، وجائزة التنقّل للجميع، أما فئة "الابتكار" فتضم جائزة الإبداع في النقل، وجائزة الإبداع الطلابي لحلول النقل (لطلبة المدارس)، وجائزة شباب مستقبل النقل (لطلبة الجامعات والدراسات العليا).

ويأتي فتح باب التسجيل في هذه الدورة ضمن مسار تطويري شامل تضمن إعادة هيكلة فئات الجائزة واستحداث فئات جديدة، إلى جانب رفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة، بما يعزز شمولية الجائزة ويوسّع نطاق أثرها، ويرسّخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال التنقّل المستدام على مستوى الدولة والمنطقة ككل.

وتشكّل جائزة دبي للنقل المستدام ركيزة استراتيجية في منظومة الابتكار في قطاع النقل، حيث تسهم في استقطاب وعرض المشاريع والأفكار النوعية، بما يدعم مسارات البحث والتطوير والابتكار، ويعزّز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال النقل المستدام.

وتحرص الهيئة، منذ انطلاق الجائزة، على تبنّي استراتيجيات مستمرة لتطوير آليات العمل والتقييم، بما ينسجم مع التطورات النوعية في مشاريعها ومبادراتها، ويعكس المكانة المتقدمة للجائزة على المستويين المحلي والإقليمي.

الجدير بالذكر أن التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام يتم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة من خلال هذا الرابط https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/dast ووفق خطوات مبسطة، توفّر عامِلَي الوقت والجهد على المشاركين، وتعكس التزام الهيئة بتعزيز ممارسات الحكومة الرقمية وتسهيل رحلة المتعاملين.