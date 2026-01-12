سايمون سكويب: جائزة قمة المليار متابع أسهمت في تغيير حياة الآلاف

أكد رائد الأعمال وصانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب أن المال، مهما بلغت قيمته، لا يمثل بحد ذاته عامل التغيير الحقيقي في حياة الأفراد، مشيراً إلى أن الفعل والالتزام واتخاذ الخطوة الأولى تشكل الأساس الفعلي لصناعة الأثر في المجتمعات، وتحقيق التحول الشخصي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «المال لن ينقذك.. الفعل هو الحل»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026.

واستعرض سكويب تجربته عقب فوزه بجائزة المليون دولار في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع العام الماضي، موضحاً أنه قام بتوظيف قيمة الجائزة في دعم مبادرات وأفراد أسهمت خلال 12 شهراً في مساعدة أكثر من 3000 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق أحلامهم، مؤكداً أن المال يمكن أن يسرع المسار، لكنه لا يعوض غياب الفعل.

وأشار سكويب، الذي يحظى بأكثر من 18 مليون متابع، إلى أن التجربة التي مر بها بعد فوزه بالجائزة كشفت له أن القيمة الحقيقية لا تكمن في امتلاك المال، بل في الطريقة التي يتم توجيهه بها، لافتاً إلى أن ما أحدث الفارق في حياة من تلقوا الدعم، لم يكن حجم التمويل، وإنما استعدادهم للتحرك والعمل والالتزام بتحقيق أحلامهم قبل الحصول على أي دعم مالي.

وأوضح أن العمل الفردي المعزول لا يصنع إنجازات مستدامة، وأن التجارب الأكثر نجاحاً تقوم على التعاون والمشاركة وتبادل المعرفة.

وتناول سكويب مفهوم «العطاء دون مقابل»، معتبراً أن مساعدة الآخرين دون انتظار عائد مباشر تمثل جوهر الطبيعة الإنسانية، وأن هذا النهج يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على التطور، لافتاً إلى أن تحويل المعرفة والخبرة ورأس المال إلى أدوات لخدمة الآخرين ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع على حد سواء.