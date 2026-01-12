راشد بن حميد: دور مؤثر للإمارات في دعم نمو القطاعات المستقبلية

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الزيارة التي رافقه فيها سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير القمة، على جانب من أبرز مستجدات النسخة الرابعة من القمة، مؤكداً أن الإقبال الكبير على فعالياتها من صناع المحتوى والخبراء والمتخصصين والشركات العالمية، إضافة إلى أجندتها النوعية التي تواكب التطورات المتلاحقة في مجال اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، تؤكد أن دولة الإمارات تقوم بدور مؤثر في دعم نمو القطاعات المستقبلية ومنها اقتصاد صناعة المحتوى.

وأشار إلى أن نجاح القمة وتحولها إلى الحدث الأبرز على مدار العام في مجال صناعة المحتوى هو انعكاس للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومكانتها الرائدة في قطاع اقتصاد صناعة المحتوى، ونهجها الثابت في رعاية واحتضان ودعم أصحاب المواهب والابتكارات وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين لا سيما في المشاريع المبتكرة والإبداعية ذات الصلة بصناعة المحتوى والإعلام الرقمي.