استعراض فرص وتحديات البث المباشر التفاعلي

استضافت منصة البث المباشر التفاعلي «تويتش» سلسلة متكاملة من الجلسات الرئيسية والورش والجلسات الحوارية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، مركزة على دعم «الستريمرز» في مختلف مراحل رحلتهم على المنصة، بدءاً من إنشاء الحساب وضبط إعدادات الأمان، وصولاً إلى استراتيجيات النمو، والاستفادة من أدوات المنصة، والتعاون مع العلامات التجارية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالبث المباشر التفاعلي.

وأكدت المنصة التزامها بدعم نمو مجتمع صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى النمو المتسارع الذي تشهده المنصة في المنطقة.