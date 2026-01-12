عمر الحلو: القوانين حارس الإبداع واستدامة المشاريع

أكد المحامي وصانع المحتوى الإماراتي عمر الحلو أن الالتزام بالقوانين لا يقف عائقاً أمام الإبداع، بل يشكّل الإطار الضامن لاستدامة مشاريع صناع المحتوى الرقمية.

جاء ذلك خلال جلسة «ما لا يعرفه صُنّاع المحتوى عن قوانين السوشيال ميديا»، التي أوضح فيها ان القوانين وُضعت لحماية المجتمع وتنظيم العلاقة بين أفراده، وعلى رأسهم صناع المحتوى.

وذكر الحلو أن الإمارات تعتمد معايير واضحة لصناعة محتوى رقمي مسؤول يرسخ الهوية الوطنية ويحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية، وأن تشريعاتها التنظيمية أسهمت في بناء قطاع إعلامي متطور قادر على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأوضح الحلو أن المحتوى الإعلامي يجب أن يلتزم بمعايير أخلاقية تشمل: احترام الذات الإلهية والمعتقدات الدينية المختلفة، وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية، والامتناع عن التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وحماية الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، ومنع نشر أو تداول أي محتوى ينتهك الآداب العامة، أو يسيء للأطفال، أو يشجع على الجرائم والمخدرات.