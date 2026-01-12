جلسات حوارية وورش حول توظيف التكنولوجيا

شهدت النسخة الرابعة من قمة «المليار متابع» جلسات وورشاً متنوعة، استضافتها «إنستغرام»، استهدفت صناع المحتوى المبدعين والموهوبين. وتطرقت الجلسات والورش إلى استراتيجيات المحتوى وتحقيق الدخل، وصولاً إلى توظيف التكنولوجيا، وتطوير العلامة الشخصية.

وقالت مون باز، مدير الشراكات العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»: «مثلت إنستغرام دوماً مساحة يحول المبدعون عبرها شغفهم إلى أسلوب حياة، ويعكس وجودنا في نسخة القمة لهذا العام التزامنا بمساعدة صناع المحتوى على مواكبة نمو وتطور المنصة».

وشارك بهجت هندي، مدير حلول الشركاء في قسم الشراكات العالمية في «ميتا»، خلال ورشة «عشر نصائح نتمنى لو عرفناها سابقاً عن إنستغرام»، مجموعة من النصائح العملية، التي تساعد صناع المحتوى على زيادة عدد متابعيهم، وتعزيز التفاعل مع محتواهم، كما شارك ميلاد رحال نهجه الخاص في صناعة المحتوى، خلال ورشة «صيغة المحتوى سريع الانتشار التي نجحنا في تطبيقها».