جلسة تدعو إلى نقل الواقع المعاش دون تزييف



طالب مهند أبو رزق، المخرج السينمائي وصانع المحتوى المعروف، الذي يحظى بأكثر من 2.5 مليون متابع، صناع المحتوى الاجتماعي بالالتزام بنقل الواقع المعاش دون تزييف، مع التمسك بمعايير الهوية والواقعية عند صناعة المحتوى ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، واستعرض تجربته في صناعة المحتوى الاجتماعي الهادف من خلال جولاته في عدد من الدول العربية، والاحتكاك بعامة الناس، والتي تفاجأ خلالها برغبة الناس في الحديث عن مشاكلهم النفسية.



جاء ذلك في جلسة بعنوان: «قصص تولد من الواقع.. الأسرار الخفية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.



وقال أبو رزق: «إن المحتوى الاجتماعي يترك آثاراً إيجابية على الجمهور، بغض النظر عن مستوياتهم العلمية وخلفياتهم الثقافية، فلكل متلقٍ قصة تشبهه بطريقة ما».