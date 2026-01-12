المعلومات الطبية الصحيحة تنقذ الأرواح



استعرضت جلسة «كيف ينقذ الدكتور سيا الأرواح عبر الإنترنت؟»، دور المعلومات الطبية الصحيحة في إنقاذ الأرواح، من خلال تجربة الدكتور سياماك صالح، صانع المحتوى الطبي، الذي يحوّل خبرته الطبية إلى محتوى هادف على منصات التواصل، ويملك نحو 4 ملايين متابع.

وأكد الدكتور سياماك أن المعلومات الخاطئة كانت السبب الرئيس في وفاة كثيرين خلال جائحة «كورونا»، خصوصاً عندما يصدق الناس هذه المعلومات في أوقات الأزمات، حيث يكون الوقت عاملاً حاسماً بين الحياة والموت.

وذكر حالات مأساوية شهدها، منها وفاة سيدة اكتفت بالعلاجات الطبيعية، دون اللجوء للطبيب، ما عزّز قناعته بأن مواجهة الأزمات تبدأ بمواجهة المعلومات المضللة.



وأشار إلى أن المعلومات المغلوطة تنتشر أسرع بست مرات من الصحيحة، وغالباً ما تكون عاطفية، ما يجعل مكافحتها تحدياً عالمياً، يعادل في خطورته الحروب والتغير المناخي.