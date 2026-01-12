جون ليي يكشف سر النجاح المالي في وسائل التواصل

أكد جون ليي، رائد أعمال ومستثمر دولي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، خلال جلسة بعنوان «كيف تجني مليون دولار من وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تكون مشهوراً؟» أن تحقيق الأرباح لا يعتمد على عدد المتابعين، بل على الوصول إلى عملاء فعليين وبناء قاعدة مشترين حقيقية.

وأوضح أن النجاح المالي في صناعة المحتوى يقوم على بناء المصداقية، تحقيق الدخل مبكراً، التعامل مع المحتوى كمنظومة بيع متكاملة، وتنمية الأعمال عبر أنظمة ورافعات ذكية، مع اعتماد ما وصفه بـ«حسابات المليون دولار» كمعادلة بسيطة لكنها حاسمة.

وقال ليي: «لكي تربح، تحتاج إلى صفقات؛ ولتحصل عليها تحتاج عملاء محتملين؛ وللوصول إليهم تحتاج إلى الوعي والانتشار... الأكثر شهرة يهزم الأفضل».

وأشار ليي إلى أهمية الاستمرارية في النشر، ليس فقط للانتشار، بل لاكتشاف المحتوى القادر على تحقيق المبيعات، موضحاً أن المسار التسويقي يجب أن يبدأ واسعاً ثم يتخصص وصولاً إلى تحقيق الأرباح.