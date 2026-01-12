توقيع 4 كتب في صناعة المحتوى والتأثير

شهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026 توقيع أربعة كتب بارزة لصناع محتوى عالميين، فقد وقّعت الدكتورة جولي سميث كتاب Open When: A Companion for Life’s Twists and Turns لتقديم نصائح عملية للتعامل مع التحديات النفسية والعاطفية.

ووقّع سيمون سكويب كتاب ?What’s Your Dream لمساعدة القراء على اكتشاف أهدافهم الحقيقية وتحويل أحلامهم إلى واقع، ووقّع آدم أليكسيك كتاب Algospeak: How Social Media is Transforming the Future of Language، الذي يسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل والخوارزميات في اللغة والمفردات، ويشرح كيف يستخدم الناس تحوير الكلمات لتجنب الرقابة وتعزيز الانتشار، ويربط الكتاب بين علوم اللغة والتكنولوجيا وعلم النفس الاجتماعي لتوضيح كيفية تطور اللهجات الحديثة.

ووقّع ديفيد ميلتزر كتاب Be Unstoppable: Creating the Life You Love، الذي يقدم خريطة طريق لتجاوز الحواجز العقلية والعاطفية وبناء حياة سعيدة، ويعتمد على مبادئ الامتنان والتعاطف والمساءلة والتواصل الفعّال لمساعدة الأفراد على تحقيق كامل إمكاناتهم.