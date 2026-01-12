كرنفال شرطة دبي يتواصل في سيتي ووك



تتواصل فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة سيتي ووك، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، من الساعة 4 وحتى العاشرة مساءً، يُقدم خلالها أبرز الابتكارات والمشاريع والخدمات الخاصة بشرطة دبي.



وتوافد الجمهور إلى معرض للاطلاع على أبرز الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها شرطة دبي، إلى جانب استمتاعهم بمشاهدة عروض الكلاب البوليسية، والفرقة الموسيقية، ودوريات الخيالة، والدوريات الأمنية السياحية الفارهة، والمشاركة في فعاليات ترفيهية وورش فنية ممتعة للأطفال وكل أفراد الأسرة.

واستعرضت شرطة دبي سيارة «لوتس Eletre R» التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة ضمن أسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية، إلى جانب مركبة «فيراري بوروسانغوي – منصوري»، التي انضمت مؤخراً إلى أسطول دوريات شرطة دبي الأمنية الفارهة.

كما عرضت دورية غياث الأمنية الذكية، وهي واحدة من أحدث وأذكى الدوريات الأمنية التي أطلقتها شرطة دبي، وتعد نموذجاً متطوراً لتطبيق مفهوم «الشرطة الذكية»، إلى جانب عرض دورية «غياث الافتراضية» وهي دورية للواقع الافتراضي تمكن مسؤولي وسائقي الدوريات من التعلم من السيناريوهات الحقيقية والواقعية من خلال التدريب.

واستعرضت شرطة دبي عدداً من الدراجات النارية المستخدمة في حماية الشخصيات وتأمين المواكب والمسيرات المجتمعية والدورات التدريبية، وتتميز بمواصفات خاصة تلبي الاحتياجات الأمنية لرجل الشرطة.

كما عرضت السكوتر الكهربائي، ودراجة هجينة تجمع بين مواصفات الدراجة الكهربائية والهوائية.