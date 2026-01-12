

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة نايف، ومجلس الروح الإيجابية، مبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة نايف، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء.

وشهد انطلاق المبادرة، المقدم صقر المهيري، من مركز شرطة نايف، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، بحضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع.

وقال المقدم صقر المهيري: إن تنظيم مبادرة «صوتك مسموع»، يأتي في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ نهج التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة الحقيقية معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

وأكدت فاطمة بوحجير، أن المجلس يحرص على بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، بما يعزز التلاحم المجتمعي، ويدعم بيئة آمنة ومستقرة، تسهم في رفع جودة الحياة.