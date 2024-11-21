«ريسونانس»: دبي «مغناطيس» المسافرين والمستثمرين

احتلت دبي المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ13 عالمياً في قائمة أفضل مدن العالم لعام 2025، متفوقة على مدن عالمية كبرى مثل لوس أنجليس وتورنتو وسول وميلانو، وفقاً لتقرير مؤسسة «ريسونانس كونسالتنسي» السنوي.

ووصفت المؤسسة دبي بأنها «مغناطيس» للمُسافرين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري القابلية للعيش والازدهار، وذلك بفضل قدرة الإمارة على تحقيق إنجازات قياسية في مجال التنمية.

وحققت الإمارة أعلى عدد من عمليات تسجيل الدخول عبر فيسبوك من قبل الزوار والمقيمين على مستوى العالم، مما يدل على استمرار جاذبيتها كوجهة سياحية وسكنية.

واعتمدت المؤسسة منهجية جديدة لهذا العام، حيث تم إدراج عنصر «التصور» للمرة الأولى، استناداً إلى استطلاع أجرته مؤسسة «Ipsos» شمل أكثر من 22 ألف شخص في 31 دولة.

وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتراث الثقافي والفرص الاقتصادية، كما يتجلى ذلك في تصنيف «أفضل مدن العالم لعام 2025»، حيث تُظهر المدن في الشرق الأوسط مزيجاً فريداً من التاريخ العريق والتنمية الحديثة، مما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين القوى العالمية الحضرية.

وحافظت لندن على صدارتها للعام العاشر على التوالي، بينما ارتقت نيويورك إلى المركز الثاني متجاوزة باريس.

ويقوم التصنيف بتقييم المدن عبر ثلاثة معايير رئيسية: قابلية العيش، القابلية للإعجاب، والازدهار، مع مراعاة عوامل مثل جودة الهواء، الحياة الليلية، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واتصال المطار.

وشمل التقييم بيانات من مصادر مثل إنستغرام وتريب أدفايزر، إلى جانب معايير تقليدية مثل القدرة على تحمل تكلفة السكن، والبنية التحتية للنقل، والمساحات الخضراء.

وأضاف التقرير أنه تم تحديد الترتيب من خلال «منصة Place Power» التابعة لشركة Resonance على مجموعات «الأعمار من 25 إلى 44 عاماً».