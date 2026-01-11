«كهرباء دبي» تفوز بـ«أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام» ضمن جوائز آسيا للطاقة 2025

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات» ضمن «جوائز آسيا للطاقة 2025»، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة، وذلك عن منصة «دراسات» الرقمية التي طورتها الهيئة داخلياً، وتمثل إنجازاً نوعياً في الابتكار الرقمي وتحليل بيانات شبكات الطاقة.

وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في فندق إنتركونتيننتال كوالالمبور في ماليزيا.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على توفير بيئة محفّزة تشجع كوادر الهيئة على تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية منظومة الطاقة، وتحقيق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، انسجاماً مع نهج الهيئة في الريادة الرقمية وتوظيف الحلول الذكية في عملياتها التشغيلية.

سعيد الطاير: 3.5 ملايين درهم وفورات مالية حققتها منصة «دراسات» مقارنة بالحلول المؤتمتة الخارجية

وتعكس منصة دراسات قدرة كوادر الهيئة على تطوير حلول رقمية متقدمة بمعايير عالمية، وتحويل البيانات التشغيلية إلى أدوات تحليلية دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُحدث أثراً ملموساً في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة الخدمات».

ولفت معالي سعيد محمد الطاير إلى أن منصة «دراسات» أسهمت في أتمتة 95 % من عملية إعداد التقارير الشهرية، حيث يتم من خلالها إصدار تقارير الأحمال القصوى لأكثر من 4,500 حلقة شبكات جهد متوسط ونحو 10,000 مغذٍ كهربائي بحلول ثاني يوم عمل من كل شهر، أي قبل الموعد السابق بثمانية أيام، ما يمثل نقلة نوعية في سرعة ودقة إعداد التقارير التشغيلية.

وأشار معاليه إلى أن المنصة قد حققت وفورات مالية بلغت 3.5 ملايين درهم مقارنة بالحلول المؤتمتة الخارجية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية السنوية بمقدار 1.1 مليون درهم، وإلغاء 95% من الأعمال اليدوية، ما أسهم في توفير 254 ساعة عمل شهرياً.

كذلك وحّدت «دراسات» منظومة التقارير التشغيلية عبر استبدال جداول البيانات المتفرقة بنظام مركزي متكامل، ما أسهم في تحسين الوصول إلى البيانات لأكثر من 90 مستخدماً داخل الهيئة.

تتميز المنصة بقدرات تحليلية متقدمة تشمل تحليل الأحمال كل 30 دقيقة، والتحليل الآلي لحلقات الشبكة، واكتشاف الارتفاعات غير الطبيعية في الأحمال.