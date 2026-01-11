تعاون شرطة دبي و«هيئة البيئة» لدعم الأمن البيئي



زار أحمد محمد بن ثاني حارب، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حيث كان في استقباله اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

ركز اللقاء على تطوير آليات العمل المشترك في مجالات البيئة والأمن البيئي، وتعزيز التكامل في الفحوصات العلمية، بما يدعم أهداف حكومة دبي في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة، كما استعرض الجانبان سبل توظيف الإمكانات العلمية والتقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية لدعم مبادرات الهيئة، خصوصاً في الفحوص المعملية ورصد المؤشرات البيئية باستخدام أدوات دقيقة.

وأكد أحمد بن ثاني حارب أن الهيئة تسعى لتعزيز العمل التكاملي مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى دور شرطة دبي الحيوي في حماية البيئة ودعم الجهود الأمنية.