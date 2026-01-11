كرنفال شرطة دبي في السيتي ووك.. تجربة ترفيهية وتعليمية

شهد اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، الجمعة الماضية انطلاق فعاليات كرنفال شرطة دبي في منطقة السيتي ووك، بحضور جماهيري كبير، ويستمر حتى اليوم من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، مستقطباً العائلات والأطفال للاستمتاع بتجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعليم والخدمات الأمنية.

ويستضيف الكرنفال أنشطة تعليمية وإبداعية، من بينها استوديو الصناع الذي يقدم ورشاً فنية للأطفال واليافعين، وأخرى تشجع على الابتكار والتجربة العملية، بالإضافة إلى ألعاب رقمية ومسابقات تفاعلية تدمج بين التعليم والترفيه، مع تقديم نسخ مطبوعة من المجلة وملصقات وهدايا مميزة.