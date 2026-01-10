ديفيد أديلكي: أفريقيا منجم لاقتصاد المبدعين

أكد ديفيد أديلكي، الخبير الاستراتيجي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج الإعلامي «كوميونيكيه»، أهمية سوق صناعة المحتوى واقتصاد المبدعين في القارة الأفريقية للمستثمرين من مختلف الشركات والعلامات التجارية، وتوقع أن يحقق السوق نمواً مركباً بنسبة 28 % حتى العام 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، وسلط ديفيد الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة السمراء، والتي شملت مختلف القطاعات مثل نمو الاقتصاد وتحقيق الأرباح، وتطوير البنية التحتية، ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية والأسواق الإلكترونية، بالإضافة إلى ابتكار سياسات إبداعية لتطوير بيئة أعمال قابلة للتوسع والانتشار عالمياً.

ولفت إلى أن النسبة الكبيرة من صناع المحتوى في القارة الأفريقية ينشطون في الترويج لبضائع مادية أو رقمية، على الرغم من أن السوق يحتوي فرصاً كبيرة في مجالات مختلفة، ويوفر للمستثمرين الجادين أرباحاً مرتفعة، خصوصاً بالنسبة للشركات المتخصصة في تطوير المنصات الرقمية، أو منصات الدفع.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه صناع المحتوى في أفريقيا لتحقيق دخل مادي أفضل، مثل انخفاض القدرة الشرائية لعامة السكان، وقلة الخدمات وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى تعقيدات التصدير خارج الحدود.