صناع محتوى: الإبداع الرقمي لا يرتبط بالعمر

أكد صناع محتوى أن الإبداع لا يرتبط بعمر معين، وأن الشهرة لم تعد حكراً على فئة عمرية أو جيل محدد، حيث كسرت المنصات الرقمية الحواجز التقليدية للنجاح، وأتاحت لكل صاحب فكرة ورسالة صادقة فرصة الوصول والتأثير، مشيرين إلى أن الشغف والابتكار هما المعيار الحقيقي للتميز والانتشار في عالم المحتوى الرقمي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «صغير جداً، كبير جداً... هل العمر مهم حقاً؟». وشارك في الجلسة ويليام روسي، مؤسس منصة «سبراوت»، وآن تشامبرز، المعروفة باسم «العمة آن» على قنواتها للتواصل الاجتماعي، وجيري بويد، الممثل وأحد نجوم مسلسل «بيت التقاعد».

وأشار ويليام روسي، إلى أهمية الاستفادة من خبرات الأجيال الأكبر سناً في بناء حياة ذات معنى، مؤكداً أن العمر ليس عائقاً أمام العيش بسعادة، وأن الحياة يمكن أن تبدأ حتى بعد السبعين أو الثمانين عاماً. وقال: «العمر مجرد رقم، ومنصات التواصل الاجتماعي تتيح لأي شخص مهما كان عمره أن يبدأ مرحلة الانطلاق نحو الشهرة والتأثير، فالمنصات لا تعترف بعمر أو فئة».

من جانبها، شاركت «العمة آن» مع جمهور قمة المليار متابع، قصتها الاستثنائية، موضحة أنها تحولت من أستاذة جامعية في الصحة النفسية إلى واحدة من أبرز صناع المحتوى على منصة «تيك توك»، مع مجتمع يتجاوز 4 ملايين متابع.

وروت قصة نجاحها على منصات التواصل الاجتماعي التي بدأت في عمر 58 عاماً، وهي الآن في عمر 64 عاماً، مؤكدة أن الشغف لا يرتبط بالعمر، بل بالجرأة على البدء، وأن رحلتها في عالم تنسيق الموسيقى ووقوفها على المسارح العالمية ثم المنصات الرقمية، ما هي إلا بداية فصل جديد من حياتها الإبداعية.

أما جيري بويد، فتحدث عن قوة الفن في بناء الجسور بين الأجيال، مؤكداً أن الأداء الصادق والمحتوى الإنساني يمكن أن يصل إلى الملايين، وينشر الفرح.