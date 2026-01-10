Al Bayan
الإمارات

منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي

البيان

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم علي مطر بن حفشة الكتبي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سيف، على كريمة راشد علي بن كليب الكتبي.
وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.