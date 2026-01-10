منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم علي مطر بن حفشة الكتبي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سيف، على كريمة راشد علي بن كليب الكتبي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.