«صوتك مسموع» تناقش وأفراد المجتمع بمنطقة «الطي» أفضل معايير الخدمات الشرطية

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الخوانيج، ومجلس الروح الإيجابية، مبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة الطي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي. وشهد انطلاق المُبادرة، العقيد عادل موسى البلوشي، نائب مدير مركز الخوانيج، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، وفريق «الشرطي جارك»، وبحضور ما يقرب من 800 عامل استفادوا من البرامج التوعوية والمحاضرات والفعاليات الرياضية.

وقال العقيد عادل البلوشي، إن المبادرة تؤكد التزام شرطة دبي على إشراك المجتمع، والاستماع لمقترحات وملاحظات أفراده من قرب، بما يُسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات.

وأضاف: «تمثل هذه الفعاليات واللقاءات قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، وشرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي».

بدورها، أشارت فاطمة بوحجير، إلى أن المبادرة تأتي على هامش ملتقى الخوانيج المجتمعي الذي نظمه المجلس لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، مؤكدة أن هذه الفعاليات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام وتقبل الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كونها أداة اجتماعية فعالة في المناطق السكنية.