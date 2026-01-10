شرطة دبي تكرّم المنتسبين المتميزين في «التحريات والمباحث الجنائية»

كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، يرافقه اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الموظفين المتميزين من منتسبي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم المخلصة وعطائهم الميداني، ودورهم البارز في تعزيز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي، وتحقيق نتائج نوعية خلال الفترة الماضية.

ونقل اللواء الشامسي في مستهل التكريم تحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للمكرمين، وتقديره الكبير لما يبذلونه من جهود ميدانية استثنائية، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس روح الانتماء والإخلاص التي يتحلى بها منتسبو شرطة دبي في مختلف مواقع العمل.

وأشاد اللواء حارب الشامسي بالفرق الميدانية، مؤكداً فخر القيادة العامة لشرطة دبي بما يقدمه هؤلاء الموظفون من عمل دؤوب وانضباط مهني، كان له الأثر الإيجابي المباشر في ترسيخ الأمن والاستقرار في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي والأمني.

وأكد أن الموظفين المكرمين يمثلون نموذجاً مشرفاً يحتذى به للأجيال القادمة في الإخلاص في العمل، والالتزام بالقيم المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد وبإيجابية عالية، مشيراً إلى أن النجاحات المتحققة لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود، والتعاون بين مختلف الإدارات والتخصصات.

وأشار اللواء حارب الشامسي إلى أن النتائج المحققة خلال الفترة الماضية كانت عالية جداً، وتعكس كفاءة وجاهزية الكوادر الشرطية، وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بمهنية واحترافية، متمنياً للمكرّمين دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرة التميز والعطاء. من جانبهم أعرب الموظفون المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لقيادة شرطة دبي على هذا التكريم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى شرطة دبي، وبما يقومون به من عمل يخدم الوطن والمجتمع.