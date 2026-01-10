«سالك» تحصل على شهادة «أفضل بيئة عمل» العالمية 2025 - 2026

حصلت شركة «سالك» (ش م ع)، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، على شهادة «أفضل بيئة عمل» للفترة من 2025 إلى 2026 التي تمنحها جهة الاعتماد العالمية «Great Place to Work»، وذلك بعد تحقيق معيار دولي مرموق في التميز المؤسسي في بيئات العمل، بما يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وعالية الأداء. وتمنح شهادة Great Place to Work للمؤسسات التي يعترف بالتزامها ببناء الثقة ورفع مستوى رضا الموظفين، ويتم قياس ذلك بشكل أساسي من خلال أراء الموظفين المباشرة باستخدام منهجية تقييم معترف بها عالمياً.

وقال سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «ارتبط نجاح دبي على الدوام بالأفكار الطموحة للقيادة الرشيدة وفي سالك، نعتز بترسيخ بيئة عمل تمكّن فرقنا من الإسهام بفاعلية في مسيرة الإمارة، دعماً لأهدافها في الابتكار والاستدامة والتنقل السلس».

وأضاف: «تؤكد الشهادة جهود سالك لتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتحفيز على التطور، وتعزز الشركة ثقافة تشجع الابتكار وروح المسؤولية والعمل الجماعي من خلال التواصل المفتوح والقيادة الشاملة».