مشاركة ناجحة لجناح الإمارات في معرض الدفاع المصري



اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس، مشاركته الناجحة في معرض الدفاع المصري 2025، الذي عقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وسط حضور واسع من كبار المسؤولين الحكوميين ووزراء الدفاع والوفود الدولية، واهتمام كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.



وعكست مشاركة الجناح المتميزة ريادة دولة الإمارات في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، وقدرتها المتنامية على تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة، تواكب متطلبات المستقبل، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، التي تضع تطوير وتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ضمن أولوياتها.

وشهد الجناح، الذي يُعد الأكبر بين الأجنحة الدولية المشاركة، بمساحة تجاوزت 1000 متر مربع، إقبالاً لافتاً من القادة العسكريين والخبراء وصنّاع القرار، حيث شكّل منصة رئيسة لاستعراض أحدث التقنيات الدفاعية الإماراتية، بما يعكس مكانة الدولة المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى العالمي.

ونظم الجناح الوطني لدولة الإمارات من قبل مجموعة أدنيك، بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع، فيما ضم تحت مظلته نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، شملت مجموعة إيدج، ومجموعة كالدس القابضة، وشركة جال، وشركة أمرك، إضافة إلى مجلة الجندي، ومعرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2027.



واستعرضت الشركات الإماراتية، خلال أيام المعرض الأربعة، أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأمن السيبراني، والحلول اللوجستية، بجانب المركبات المدرعة، والتقنيات الجوية والبحرية، ما عزز حضور الإمارات وجهة عالمية للتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.



وأكد ممثلو الوفود، خلال زياراتهم للجناح، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية باتت اليوم جزءاً فاعلاً من سلسلة الإمداد العالمية، لما تتمتع به من جودة عالية.