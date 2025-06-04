«ايدج» توقع عقداً بـ9 مليارات درهم مع «الدفاع الكويتية»

أعلنت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع عقد دفاعي كبير بقيمة 9 مليارات درهم مع وزارة الدفاع الكويتية لتوريد زوارق صواريخ من طراز «فلج 3» بطول 62 متراً.

ويُعد هذا العقد أكبر صفقة تصدير في مجال بناء السفن البحرية في المنطقة، ومن بين الصفقات الأعلى قيمةً في صادرات القطاع البحري على مستوى العالم.

وبصفتها المقاول الرئيسي، ستتولى «ايدج» إدارة البرنامج الذي يشمل التصميم والبناء والاختبارات وتسليم الزوارق، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي المتكامل والدعم أثناء الخدمة، كما ستوفر الذخائر للسفن، مما يعكس قدرتها على تقديم حلول شاملة و متكاملة.

وقد تم اختيار شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة في صناعة السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة «ايدج»، كمقاول فرعي لتنفيذ أعمال البناء ضمن البرنامج.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «يُدخل هذا الاتفاق التاريخي فئة متقدمة ومُجربة من السفن إلى الخدمة الإقليمية، مما يرسخ مكانة مجموعة ايدج كشريك دولي موثوق، ويعكس وتيرة التقدم الصناعي والهندسي الذي حققته المجموعة خلال سنوات قليلة، ويبرز قدراتها الواسعة على تصميم وبناء وتسليم منصات بحرية متطورة على نطاق واسع.

ومع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالصادرات، يمثل هذا البرنامج دلالة واضحة على القدرات العالية والثقة العالمية التي تكتسبها مجموعة ايدج».

كما اختارت البحرية الإماراتية زوارق الصواريخ من طراز «فلج 3»، حيث كلّفت «ايدج» ببناء السفينة الأولى «الطف» وأدخلتها في الخدمة رسمياً في فبراير 2025، في خطوة تجسد قدرة وأداء السفينة المُثبتين في المياه الإقليمية.

وضمن إطار الاتفاقية الأخيرة، جرى تصميم تلك السفن المتطورة بطول 62 متراً خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية لدولة الكويت، حيث توفر أداءً عالياً مع أنظمة قتالية متقدمة وقدرات معززة للعمليات الدفاعية الساحلية.