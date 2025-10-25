الحرس الوطني ينضم للمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية (FIEP)

انضم الحرس الوطني إلى المنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية (FIEP)، وذلك خلال أعمال قمة المنظمة التي استضافتها الجمهورية الفرنسية في العاصمة باريس خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، بحضور وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وبمشاركة 22 دولة.

وشارك في القمة وفد الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي أكد في كلمته أن الحرس الوطني جزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني للدولة.

شارك الحرس الوطني في أكبر عملية إنسانية لإغاثة سكان غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي شكّلت فيها المساعدات الإماراتية نحو 45 % من إجمالي المساعدات الدولية.