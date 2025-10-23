«إيدج» توسع التعاون الدفاعي مع أنغولا

أعلنت مجموعة إيدج وصولها إلى المراحل النهائية لإبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لتطبيق برنامج شامل لأمن الحدود، ستنفذه شركتها «بيكن رد».

وقّع خطاب النوايا عمر الزعابي، رئيس قطاع إيدج التجارية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا أخيراً، ما يُمثّل علامة فارقة في العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، «يُؤكد هذا البرنامج المهم على الاستراتيجية الأساسية لمجموعة إيدج في تقديم حلول دفاعية وأمنية متطورة، تم تصنيعها في دولة الإمارات، للشركاء الدوليين. وتمتاز أنغولا بكونها دولة طموحة ذات رؤية واضحة لتحديث هيكل أمنها الوطني، ما يجعلها شريكاً مثالياً في تشكيل مستقبل مراقبة الحدود.

وباعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تقودها دولة الإمارات، فإنها تبرز قوة قاعدتنا الصناعية الدفاعية وتُظهر دورنا في دعم الحكومات في بناء قدرات أمنية وطنية طويلة الأمد وجاهزة للمستقبل».

تطوير

وسيتيح البرنامج تطوير القدرات بعيدة المدى من خلال توفير أنظمة قيادة وتحكم حديثة، وتدريب خاص بالمهام لتعزيز الوعي بالموقف والجاهزية التشغيلية والاستجابة السريعة في النقاط الحدودية الحرجة. وسيمثل هذا المشروع أحد أهم البرامج الأمنية التي تقودها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، ما يُظهر قدرة إيدج الصلبة على تقديم حلول تُلبي أولويات الأمن الوطني المعقدة.