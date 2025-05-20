تمرين «الردع 2» يعزز جاهزية القوات للتعامل مع التحديات الميدانية

شهد اللواء الركن صالح بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، التمرين الميداني المشترك «الردع 2»، والذي أُقيم في المدينة التطبيقية بمعسكر الخضيرة، بحضور كبار الضباط لدى القيادتين، والشركاء الاستراتيجيين.

جاء التمرين بمشاركة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة جناح الجو، وذلك في إطار تعزيز التكامل الأمني ورفع جاهزية القوات للتعامل مع مختلف التحديات الميدانية بكفاءة واستجابة فورية.

وأكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، أن تمرين «الردع 2» يجسد نموذجاً عملياً للتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، ويعكس الجهود المشتركة لتعزيز الجاهزية الميدانية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات المحتملة.

وأكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر، أن التمارين الميدانية المشتركة تُجسّد نهجاً إستراتيجياً ثابتاً في قياس مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والسيناريوهات المرتبطة بالأزمات والطوارئ.