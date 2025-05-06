«إيدج» تعرض أحدث الأنظمة بمعرض الدفاع في مدريد

تعرض «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أحدث منتجاتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات في معرض الدفاع والأمن الدولي «FEINDEF»، من 12 إلى 14 مايو في مركز «IFEMA» بمدريد.

ويعمل هذا الحدث، الذي تنظمه مؤسسة «FEINDEF» مرة كل عامين، بدعم مؤسسي من وزارة الدفاع الإسبانية، على توفير منصة استراتيجية لتعزيز وتوسيع شبكة مجموعة إيدج المتنامية من شركاء الدفاع والأمن في مختلف أنحاء أوروبا.

وقال مايلز تشامبرز نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في إيدج: «يُوفر المعرض فرصة مثلى لتعزيز علاقاتنا مع الجهات المعنية في القطاعين الصناعي والحكومي دولياً، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون، وعرض النطاق الكامل لحلولنا المتقدمة متعددة المجالات.

وإذ نواصل العمل على توسيع حضورنا في أوروبا وخارجها، سنبقى ملتزمين بتقديم قدرات متكاملة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتطورة لعملائنا الحاليين والمحتملين».

وستعرض «إيدج» مجموعة شاملة من الأنظمة والحلول المتقدمة، بما في ذلك المنصات البرية، والأنظمة الجوية، والاتصالات الآمنة، والذخائر الموجهة بدقة، وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والكهروضوئية الحديثة.

وفي مجال الأنظمة الجوية، ستعرض إيدج طائرتين من طراز «SHADOW 25» و«SHADOW 50»، وهما بالتحديد مسيرتان جوّالتان، مزوّدتان بمحرك نفّاث، كما تُوفران القدرة على توجيه ضربات سريعة ودقيقة ضد الأهداف الثابتة.

كما ستعرض المجموعة نظام «HT-100» بعيد المدى، للإقلاع والهبوط العمودي، من شركة «أنافيا»، بالإضافة إلى وحدة إطلاق الصواريخ «SKYNEX»، ونظام الدفاع الجوي «SKYKNIGHT»، اللذين يوفران حماية شاملة ضد مجموعة من التهديدات الجوية التقليدية وغير المتماثلة.

وفي المجال البري، ستعرض «إيدج» آلية الدوريات الخفيفة رباعية الدفع من طراز «AJBAN 452A»، المصممة خصيصاً للأمن الداخلي ومراقبة المدفعية ومهام نقل القوات.

وفي مجال الحرب الإلكترونية، ستعرض المجموعة «SKYSHIELD»، وهو نظام ثابت مضاد للطائرات المسيرة، مدمج في خزانة بيئية، ويوفر قدرات تشويش الترددات والتضليل، لتحقيق تغطية وحماية مثالية.