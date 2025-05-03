تعاون بين «إيدج» و«وازوكو» لإطلاق تحدي الابتكار العالمي

أعلنت مجموعة «إيدج»؛ إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن شراكة استراتيجية مع شركة «وازوكو»، المتخصصة في تسريع الابتكار، وتتمثّل أولى نتائج هذا التعاون في إطلاق تحدي ابتكار عالمي مفتوح عبر منصة «حشد وازوكو»، بهدف استكشاف الجيل التالي لحلول «درون في صندوق».

ويفتح التحدي أبوابه أمام المبتكرين والشركات الناشئة والجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، للبحث عن أنظمة متكاملة تجمع بين الطائرة المسيرة بدون طيار، ومحطة الإرساء والشحن، ومنصة التحكم الأرضية، وبرمجيات التشغيل، في وحدة واحدة قابلة للتطوير. وتُقدم مجموعة «إيدج» جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 20 ألف دولار.

حيث يحصل المشروع الفائز بالمركز الأول على 15 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثاني 5 آلاف دولار. كما ستتاح للمرشحين النهائيين فرصة الحصول على دعوة لزيارة مرافق مجموعة «إيدج» لعرض حلولهم المبتكرة، مع إمكانية تطوير المشاريع أو الاستحواذ عليها لاحقاً.

ويأتي هذا التحدّي استجابة للطلب المتزايد عالمياً على أنظمة الطائرات المسيرة المستقلّة، التي تتميّز بالكفاءة من حيث التكلفة، والقدرة على الاستخدام السريع، والجاهزية للعمل في البيئات القاسية.

وتركز «إيدج» بشكل خاص على الحلول التي تتطلّب تدخلاً بشرياً محدوداً، وتتميز بالاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات الصيانة التنبؤية، والملاحة المتقدمة، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام المتنقل أو البعيد. وقال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة إيدج:

«يُمثّل هذا التحدّي فرصة مهمة للمساعدة في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الدفاع، حيث سنعمل من خلال شراكتنا مع «وازوكو»، على إشراك مجتمع عالمي من المتخصصين في حل المشكلات من أجل تحديد المرحلة التالية من تطور الأنظمة غير المأهولة، والتوصل إلى حلول يمكن أن تغير في أنظمة الاستخبارات والمراقبة».