مؤتمر علمي يبحث الجاهزية البدنية للقوات البرية لمجلس التعاون

نظمت وزارة الدفاع على مدار 3 أيام، المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اختتمت أعماله أمس بمشاركة نخبة من المسؤولين العسكريين والمختصين في مجالات التأهيل البدني من دول مجلس التعاون.

وشارك في المؤتمر 32 مختصاً وعقد 13 جلسة علمية وورشة عمل استعرض خلالها المتحدثون أوراقاً بحثية تناولت قضايا استراتيجية في مقدمتها الصحة النفسية، التغذية التكتيكية، استراتيجيات الاستشفاء، اللياقة القتالية، استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء في التدريب العسكري، إلى جانب مناقشة البرامج المطورة لرفع الجاهزية، والمرونة النفسية في البيئات العملياتية، والجاهزية البدنية في مواجهة المتغيرات المناخية.

وشهد حفل الختام العميد الركن محمد خميس الحساني، نائب قائد القوات البرية، الذي أثنى على المستوى العلمي المتقدم الذي شهده المؤتمر، وأشاد بمشاركة الكفاءات الخليجية، والتوصيات التي خرجت بها الجلسات العلمية، والتي من شأنها دعم مسارات تطوير الجاهزية البدنية وتعزيز التكامل الدفاعي بين القوات البرية في دول المجلس.

وتضمن اليوم الأخير ثلاث جلسات علمية متخصصة، ناقشت الأولى أهمية التغذية في تحسين الأداء البدني والوظيفي للعسكريين، بينما تناولت الجلسة الثانية البرامج المطورة ودورها في رفع الكفاءة البدنية.

وركزت الثالثة على تدريبات المحاكاة والاستشفاء في بيئة العمليات، في سياق يعكس تركيز المؤتمر على تقديم حلول عملية ومبتكرة تواكب التحديات المعاصرة في بيئات العمل.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم المتحدثين والمشاركين، وتوزيع شهادات المشاركة والتقدير، وسط إشادة بالتنظيم والمستوى الأكاديمي للمحاور المطروحة.

وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة الدفاع في تنظيم هذا الحدث العلمي المتخصص، الذي شكّل منصة لتوحيد المفاهيم وتبادل أفضل الممارسات في مجال التأهيل البدني العسكري.

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص وزارة الدفاع على رفع مستوى الجاهزية البدنية لمنتسبي القوات البرية الخليجية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي المشترك ومواجهة المتغيرات الميدانية بكفاءة ومرونة.