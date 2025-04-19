«الدفاع» تنظم مؤتمراً للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول التعاون

أعلنت وزارة الدفاع عن تنظيم المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد في فندق إرث أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2025.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وإدارة الأحداث الرياضية المحلية والدولية وتعزيز الكفاءة والجاهزية البدنية، ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الجاهزية البدنية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة التدريب البدني الشامل للعسكريين، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والقتالية للقوات البرية، فيما سيتناول سبل تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون بين القوات البرية والمجتمع الرياضي في دول مجلس التعاون.