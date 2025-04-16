بحث العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين الإمارات وباكستان

استقبل معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه بوزارة الدفاع، الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال اللقاء، بزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما استقبل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط الجانبين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.