الحرس الوطني ينظم إفطاراً رمضانياً

نظمت قيادة الحرس الوطني إفطاراً خاصاً لجمع شركائها الإعلاميين، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الإعلامية. وشهدت الفعالية، التي حضرها العميد الركن أحمد حسن الزعابي نائب قائد الحرس الوطني، حضور نخبة من القيادات الإعلامية والصحفية،وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، مما أتاح فرصة أوسع لتبادل الرؤى حول التكامل الإعلامي وتعزيز نقل الرسائل الوطنية.

وأكدت قيادة الحرس الوطني، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في دعم رسالتها وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيدة بجهود الشركاء الإعلاميين في إيصال رسائل الأمن والاستقرار وتعزيز الهوية الوطنية.