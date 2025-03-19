بتوجيهات حمدان بن محمد.. وزارة الدفاع تطلق مبادرة "زايد الخير فينا"

بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أطلقت وزارة الدفاع مبادرة "زايد الخير فينا"، وذلك بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، انسجاماً مع روح العطاء والتراحم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تندرج ضمن جهود دعم "عام المجتمع"، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.

وشملت المبادرة توزيع وجبات إفطار صائم على نطاق واسع في جميع إمارات الدولة، بما في ذلك منطقتي العين والظفرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.