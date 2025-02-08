حمدان بن محمد: كورفيت الإمارات «P111» إضافة نوعية للقوات البحرية الإماراتية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الزورق كورفيت الإمارات P111 يشكل إضافة نوعية للقوات البحرية الإماراتية، وذلك في إطار جهود وزارة الدفاع المتواصلة لتعزيز القدرات الإماراتية.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس»: «في إضافة نوعية للقوات البحرية الإماراتية، دشّنا زورق كورفيت الإمارات P111 في إطار جهود وزارة الدفاع المتواصلة لتعزيز القدرات الإماراتية.

وتم تصميم الزورق وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية بما يعكس التزام القوات البحرية بتطوير قدراتها الدفاعية وتأمين سواحل ومياه الدولة، كما نشيد بكافة الجهود الوطنية التي أسهمت في تصميم وتطوير هذا الزورق المتقدم، ومستمرون في الاستثمار في التقنيات العسكرية المتطورة».