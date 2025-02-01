وزارة الدفاع تبحث التعاون مع جامعة ميغيل لتطوير التعليم والتدريب الطبي

دبي - البياناستقبلت وزارة الدفاع وفداً من جامعة ميغيل – كلية الطب، برئاسة عميد الكلية وعميد الدراسات العليا ومنسقة التعاون الدولي. وجاءت هذه الزيارة تحت إشراف الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، وبالتعاون مع إدارة دعم الصحة العسكرية، ومجموعة الإسناد الطبي، ومديرية التعليم، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي، والتدريب، والبحوث العلمية.

وخلال الزيارة، استعرض الجانبان البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة، مع التركيز على دعم تطلعات الأطباء المرشحين للدراسات العليا وتأهيلهم وفق أحدث المناهج الدولية.

وتتماشى هذه الجهود مع الخطط الاستراتيجية لوزارة الدفاع التي تهدف إلى تطوير الكوادر الطبية العسكرية، وتعزيز الجاهزية الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات وتوطيد الشراكة بين الجانبين، بما يدعم رؤية وزارة الدفاع في إعداد كفاءات طبية عسكرية متخصصة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.