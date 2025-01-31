«الهوية والجنسية» والحرس الوطني يبحثان التعاون

استقبل معالي علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني.

جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون والتكامل بين الجهتين، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمجالات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أمن الحدود والمنافذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.