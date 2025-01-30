وكيل «الدفاع» يشهد احتفالات «الجوية» بيوم الوحدة

شهد الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع بحضور اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، احتفال القوات الجوية والدفاع الجوي بيوم الوحدة والذي يصادف السادس من يناير من كل عام.

وقال الفريق الركن: «أود أن أعبر عن اعتزازي الكبير بالمكانة التي وصلت إليها قواتنا، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية، هذا اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو فرصة لتجديد التزامنا بحماية أجواء وطننا الغالي وصون مكتسباته العظيمة».

ويعد يوم الوحدة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي مناسبة استثنائية تحمل في طياتها الكثير من الفخر والاعتزاز بتاريخ وإنجازات هذه المؤسسة العريقة، حيث يتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز القدرات الدفاعية والجاهزية العالية لحماية سماء الوطن والحفاظ على أمنه وسيادته.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.