«إيدج» تتعاون مع وزارة الدفاع المجريةفي برامج الابتكار

وقعت وزارة الدفاع المجرية و«إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، خطاب نوايا، خلال زيارة رفيعة المستوى لرئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إلى الدولة.

وتركز الوثيقة الموقعة على الابتكار في مجال الدفاع ومبادرات البحث والتطوير، ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لصفقات محتملة بملايين اليورو مع «إيدج» وشركاتها، مما يؤكد الإمكانات الواسعة للتعاون في المستقبل.

وجرى توقيع الاتفاقية، خلال حفل أقيم في أبوظبي، بحضور رئيس الوزراء، ووزير الدفاع المجري، وكبار المسؤولين التنفيذيين في «إيدج»، ويعكس هذا الإنجاز ثقة المجر بحلول الدفاع المتقدمة، التي تقدمها مجموعة «إيدج».

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مجموعة «إيدج» ووزارة الدفاع المجرية، وترمز أيضاً إلى التزامنا المشترك بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الابتكار.