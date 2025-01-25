قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل مسؤولاً عسكرياً من النيجر

استقبل اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء ميناسارا ساليفو، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجوية في جمهورية النيجر، والوفد المرافق له.

اهتمام

‏تناول اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط الجانبين، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

لقاء

كما استقبل العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي، قائد الطيران المشترك بمكتبه في أبوظبي، اللواء عبد الإله بن فهد الفواز، قائد سلاح طيران القوات البرية في السعودية والوفد المرافق له.

علاقات

جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.