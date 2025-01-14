آمنة الضحاك: الإمارات تعزز قوتها الناعمة بعلاقات قوية مع الدول

استضافت كلية الدفاع الوطني معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، لإلقاء محاضرة بعنوان «استراتيجية دولة الإمارات في مجال التغير المناخي وحماية البيئة، والأمن الغذائي والمائي» في مقر الكلية، وكان في استقبالها العميد الركن سعيد حسن اليماحي قائد كلية الدفاع الوطني.

وخلال محاضرتها، ألقت الوزيرة الضوء على استراتيجية دولة الإمارات في مجال التغير المناخي وحماية البيئة والأمن المائي والغذائي، ودورها في تعزيز الاستدامة المناخية والبيئية كأمنٍ وطني تدعو له الحاجة في عصر الصراعات في العالم.

وأشارت إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز قوتها الناعمة من خلال بنائها لعلاقات قوية مع الكثير من الدول في العديد من المجالات، وإلى تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي وضعت لمواجهة هذه التغيرات لحماية الطبيعة.

وفي الختام تلقت الضحاك هدية تذكارية من العميد الركن سعيد اليماحي تقديراً لما قدمته في محاضرتها من معلومات أثرت بها الفكر الاستراتيجي لدى منتسبي الدورة.