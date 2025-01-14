قائد القوات البرية يزور كلية زايد الثاني العسكرية ويتعرف إلى مناهجها

زار اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، وكان في استقباله العميد الركن عبدالله محمد الظاهري، قائد الكلية بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واطَّلع اللواء الركن الحلامي خلال الزيارة على ما تقدمه الكلية لمرشحيها من برامج تعليمية وتدريبية ومناهج وتقنيات حديثة، تهدف إلى تأهيل جيل من الضباط ذوي كفاءة واحترافية عالية.

وأكد قائد القوات البرية خلال هذه الزيارة على الدور البارز الذي تقوم به الكلية في تأهيل الكوادر العسكرية القادرة على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.