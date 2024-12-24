استعراض العلاقات العسكرية الإماراتية الأمريكية

‏التقى اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بأبوظبي، الفريق أول دافيد ألفن رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية والوفد المرافق له.

‏

جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين، استعراض العلاقات الإماراتية الأمريكية وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها وتعزيزها في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.