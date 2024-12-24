تخريج دورات الأكاديمية الوطنية لمقاومة الإرهاب

شهد اللواء سيف مهير سعيد المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بالوكالة والعميد الركن عبدالله صبيح الراشدي نائب قائد حرس الرئاسة لمقاومة الإرهاب، العرض الميداني لحفل تخريج عدد من الدورات العسكرية التخصصية للأكاديمية الوطنية لمقاومة الإرهاب، وذلك بحضور عدد من الضباط والمسؤولين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ألقى بعدها قائد الأكاديمية كلمة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم.

وحث الخريجين فيها على الاستفادة من هذه الدورات والاستمرار في التدريب والتطوير الذاتي لأنفسهم والارتقاء بالعمل في وحداتهم، كما أشاد بدور القيادة الرشيدة في تطوير العملية التدريبية والتعليمية، وتوجه بالشكر إلى راعي الحفل على تشريفه بحضور التخريج.

في ختام الحفل تم تكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية.