افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم مدرسة أحمد خميس الهاملي في معهد الطيران المشترك، ليعيد إلى الواجهة اسماً ارتبط بالبدايات الأولى لسلاح الجو في الدولة. وقد وصفه سموه بأنه «أحد روّاد الطيران في دولة الإمارات»، صاحب «إسهامات في إرساء دعائم الطيران العسكري في الدولة».

بدأ الهاملي رحلة تدريبه الأولى في باكستان، ثم عاد ليكون في مقدمة الصف الأول من الطيارين العسكريين، في وقت كانت فيه القوات الجوية الإماراتية تؤهل من أبناء الوطن من يتولى قيادة الطائرات الحديثة.

كان الهاملي على موعد مع المحطة التي ستطبع مسيرته كلها، إذ التحق بأول سرب لطائرات الميراج طياراً متدرباً. كانت الميراج الفرنسية آنذاك من أكثر الطائرات المقاتلة تعقيداً، والانتقال إليها اختبار حقيقي لمهارة الطيار. ويروي من عرف الراحل في تلك المرحلة أن ثقته بنفسه خلال هذا الانتقال كانت أوضح دليل على قدرته في التحكم بطائرة من هذا الطراز. ولم يكتف بإتقان الطيران، فقد أثبت كفاءته في القتال الجوي وإصابة الأهداف الأرضية، وفي مراحل الطيران الأخرى.

والشهادة الأغنى عن تلك السنوات كتبها الفريق طيار (م) سيد قيصر حسين، الذي كان سفيراً لباكستان في الدولة، وعرف الهاملي منذ أيام تدريبه. يستعيد سيد قيصر حسين صورة ضابط أنيق متيقظ، بهي الحضور، تلمع عيناه بالحماسة. ويصفه بأنه كان، رحمه الله، طياراً متحمساً ذا كفاءة عالية، عُرف بصدق القول والأمانة ونفاذ الرأي، وبالجرأة في مواجهة الحقيقة مهما كانت الظروف. وهي صفات تتجاوز مهارة الطيار إلى أخلاق الضابط الذي يُؤتمن على السلاح والسماء معاً.

لم يكن الهاملي رقماً في سجل، بل كان أول غيث في سماء بلد يحلق إلى المستقبل، ثم توالت خطا أجيال من الطيارين حتى صارت دولة الإمارات تمتلك واحداً من أكثر أسلحة الجو تطوراً في المنطقة.

واصل الهاملي خدمته حتى تقاعد برتبة عقيد، ثم وافاه الأجل في أوائل أبريل 2005. وكتب السفير الباكستاني شهادته تلك تعزيةً في رحيله.

رغم ألم الرحيل، فإن الزمن لم يطو اسم هذا الطيار، ففي ديسمبر 2022، افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، طريقاً باسمه يربط جسر أبو الأبيض بقاعدة ليوا الجوية وقلعة الظفرة. في دلالة على حرص القيادة على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة في خدمة الوطن.