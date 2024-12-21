«الحرس الوطني» يزور كلية راشد بن سعيد البحرية

زار اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، حيث كان في استقباله العميد الركن سعيد سالم القايدي، قائد الكلية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واستمع قائد الحرس الوطني خلال الزيارة إلى موجز حول المناهج والتقنيات الحديثة المستخدمة في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكلية في إعداد الكفاءات القادرة على خدمة الوطن والوصول بها إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة في الحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.

وأكد اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي أن كلية راشد بن سعيد البحرية تُعد صرحاً أكاديمياً متميزاً يعكس تطلعات القيادة في بناء قوات مسلحة تمتاز بأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد، مشيداً بدورها الفاعل في دعم مسيرة التطوير والتعليم من خلال استخدام أحدث التقنيات والمناهج التدريبية.